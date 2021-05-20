Первый в мире бассейн с очищенной речной водой появится посреди Ист-Ривер в Нью-Йорке

В Ист-Ривер, протекающей возле Нью-Йорка, появится первый в мире плавучий бассейн с технологией фильтрации. Он будет наполнен речной водой, очищенной с помощью специальных фильтров. Компания-автор проекта спустя десять лет переговоров с властями получила согласие на размещение сооружения.

Проект называется +POOL. Он подразумевает создание плавательного бассейна с дорожками и зоной для детей прямо на реке Ист-Ривер возле Манхэттенского моста в Нью-Йорке. По проекту, бассейн будет наполняться прямо из реки водой, очищенной с помощью специальных фильтров. Это позволит людям купаться в бассейне с соленой водой посреди реки, при том, что сам бассейн будет находиться в 20 минутах езды от центра Нью-Йорка.

По заверению авторов проекта, фильтры будут способны очищать около трех тонн речной воды ежедневно, что особенно актуально в ключе чрезмерного загрязнения Ист-Ривер городскими отходами, сбрасываемыми через канализацию в реку.

Проект +POOL начал реализовываться около десяти лет назад, но почти сразу столкнулся с трудностями в определении локации для бассейна. Спустя долгое время, авторы проекта договорились с властями о месте размещения, о чем сообщили в своем инстаграм-аккаунте. В скором времени они планируют приступить непосредственно к строительству. Стоимость проекта ранее оценивалась в $20-25 млн.

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Фото на обложке: pluspool