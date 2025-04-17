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Основатель «Глории Джинс» Владимир Мельников регистрирует бренд Wow Gloria Jeans

Новости
Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова
Владелец сети магазинов детской и молодежной одежды «Глория Джинс» Владимир Мельников подал заявки в Роспатент на регистрацию двух изображений нового бренда Wow Gloria Jeans. Бизнесмен собирается получить исключительные права на использование торговой марки для одежды, обуви, шапок, розничной и электронной торговли, узнал Русбейс.
Основатель «Глории Джинс» Владимир Мельников регистрирует бренд Wow Gloria Jeans
  1. Новости

Предприниматель регистрирует одно изображение по 25 классу МКТУ, а второе — по 35 классу. В первом случае речь идет о выпуске одежды, обуви, головных уборов, во втором — об услугах в сфере оптовой и розничной торговли этими товарами, открытии интернет-магазина. Обе заявки поданы в апреле.

Русбейс направил запрос в «Глорию Джинс», но на момент публикации материала ответа не получил.

Последний раз Владимир Мельников направлял заявку в Роспатент в июле 2024 года. Предприниматель собирался получить права на бренд GJ Black по аналогичным классам МКТУ. Роспатент предварительно отказал предпринимателю, потребовав предоставить дополнительные материалы для проверки соответствия.

В апреле агентство РБК сообщило, что Владимир Мельников решил закрыть сеть магазинов для подростков Ready! Steady! Go! и к лету 2025 года прекратить развитие этого бренда. Причиной закрытия магазинов могли стать плохие результаты продаж или намерение сосредоточиться на основном бизнесе. Первые магазины для покупателей от 14 до 20 лет компания начала открывать в мае прошлого года.

В 2024 году выручка АО «Корпорация "Глория Джинс"», юридического лица одного из крупнейших российских ритейлеров одежды Gloria Jeans, сократилась на 14%, составив 57,5 млрд рублей. Это первое падение продаж бренда с 2020 года, сообщал Sostav.

Фото на обложке и в тексте: скриншоты Роспатента

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