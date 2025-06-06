WOWBlogger разбогател на $1 млн: в проект инвестировали Андрей Липатов и Максим Горбачев
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По итогам сделки, Липатов впервые вошел в капитал ООО «Инфлю» (юрлицо WOWBlogger) получив долю в 22,24%, а Горбачев увеличил свое участие с 28,5% до 33,37%. Запись в ЕГРЮЛ об изменении долей была внесена 26 мая.
Средства пойдут на развитие умной платформы, технологическое развитие проекта и его масштабирование. Новые инвестиции позволят существенно улучшить функциональность сервиса, усилить команду, расширить аналитические возможности, внедрить передовые AI-технологии и создать новые микросервисы.
- Андрей Липатов — кандидат экономических наук, выпускник Гарвардского университета, предприниматель и инвестор в технологические проекты, владелец компаний «Теплоком» и «Промприбор», а также инициатор нескольких десятков сделок, включая владение и продажу сервиса автоматизации рекламы eLama «Яндексу».
- Максим Горбачев — предприниматель и один из основателей eLama. Активно занимается инвестициями в технологические и digital-проекты.
Доли остальных совладельцев «Инфлю» после сделки снизились. Сооснователю Илье Капустину теперь принадлежит 26,23% (ранее 34%), сооснователю Ивану Карсакову 9,18% (27,5%). Доля Ильи Ерметьева сократилась до 8,98% с 10%. В рамках сделки уставной капитал был увеличен с 18,5 тыс. рублей до 55,3 тыс. рублей.
По мнению инвесторов, потенциал у компании WOWBlogger колоссальный: изменения на российском медиарынке стимулируют рекламодателей активно переориентировать бюджеты в сторону influence-маркетинга. WOWBlogger уже третий год помогает бизнесу эффективно сотрудничать с блогерами, развиваясь ранее исключительно на собственные средства.
Как отмечает сооснователь платформы Иван Карсаков, и рекламодатели, и блогеры в России при взаимодействии друг с другом ежедневно сталкиваются с множеством трудностей: от многочасового поиска до необходимости прозрачного документооборота и маркировки рекламы. Сервис WOWBlogger автоматизирует весь цикл работы с инфлюенсерами, ускоряя запуск рекламных кампаний.
- Иван Карсаков — сооснователь WOWBlogger. Также является Head of influence-маркетинг в сервисе онлайн-тренировок FitStars, который в 2024 году сгенерировал более 27 тыс. рекламных интеграций на сумму 0,5 млрд рублей с помощью собственной платформы для автоматизации работы с инфлюенсерами.
- Илья Капустин — основатель FitStars.
- Илья Ерметьев — CEO платформы eLama.
Коллаж: слева Иван Карсаков, вверху справа — Максим Горбачев, внизу слева — Андрей Липатов.
Платформой WOWBlogger пользуются более 13 тыс. активных рекламодателей, ее выручка за 2024 год составила более 217 млн рублей, чистая прибыль — 26 млн рублей.
По итогам исследования АКАР за 2024 год, объем рынка инфлюенс-маркетинга составил около 60 млрд рублей. Растущий тренд в этой сфере сохранится до 2030 года, что обеспечивает WOWBlogger перспективы роста и дальнейшего развития.
Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock
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