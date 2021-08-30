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Создатели миниатюрных игровых «кубиков Рубика» WowCube привлекли $1,5 млн от главы Xsolla

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Стартап эмигрантов из России WowCube – создателей портативных игровых «кубиков Рубика» – привлек $4,5 млн, $1,5 млн из которых – от основателя Xsolla Александра Агапитова. В этот куб можно загружать приложения со смартфона.

Создатели миниатюрных игровых «кубиков Рубика» WowCube привлекли $1,5 млн от главы Xsolla

О привлечении инвестиций стартапом WowCube пишет VentureBeat.

$1,5 млн вложил глава Xsolla Александр Агапитов через свою компанию Hand of Midas, $3 млн – Dobro Capital, Starta Capital, InvestFest Network VC, Quonota и бизнес-ангелы. Общий объем инвестиций, привлеченных стартапом, по данным Crunchbase, составил $2,4 млн без учета последних.

Миниатюрный игровой куб WowCube, напоминающий «Кубик Рубика», оснащен 8 микропроцессорами и 24 экранами. В куб можно загружать приложения со смартфона на iOS или Android через Bluetooth.

На своей странице в Facebook основатель компании Илья Осипов сообщил, что предзаказы на их устройства достигли 185,9 тыс. штук – это около $46,5 млн в денежном эквиваленте. Однако дата поставок пока не названа.

Разработку WowCube компания начала в 2016 году, а в 2018-ом представила первый опытный образец.

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Фото: WowCube / Facebook

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