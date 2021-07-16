Российский сервис персонального онлайн-фитнеса Wowfit закрыл pre-seed раунд на $300 тысяч. В числе инвесторов – сооснователь Skyeng Денис Сметнев и фонд Phystech Leadership Fund.

Стартап предлагает онлайн-тренировки один на один с персональным тренером. По информации Wowfit, этот рынок в мире оценивается в 100-300 тысяч человек, а темпы его роста опережают рынок классического онлайн-фитнеса, который на данный момент насчитывает 20 млн человек.

«Пандемия являлась катализатором сразу трех мегатрендов: переток сервисов из оффлайн в онлайн, фокус на здоровье в своем теле, мобильность жизни. Wowfit совмещает в себе все три тренда и стремительно захватывает рынок в сфере онлайн фитнес тренировок», – отметил управляющий партнер PLP и Flashpoint Venture Антон Федоров.

Участниками раунда выступили Phystech Leadership Fund, специализирующийся на инвестициях в стартапы, основанными выпускниками МФТИ, а также сооснователь Skyeng Денис Сметнев и основатели группы EdTech-проектов Edutech Group.

«Средства от раунда компания планирует использовать для расширения маркетинговой команды, а также тестирования гипотез на англоговорящих рынках», – подчеркнул СЕО и сооснователь сервиса Wowfit Евгений Козунов.

Компанию основали в 2019 году выпускниками МФТИ и Йельского университета Евгений Козунков и Николай Чернышов.

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