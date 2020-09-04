Wrike проведет онлайн-конференцию по управлению проектами
17 сентября состоится онлайн-конференция Wrike Virtual Tour, где эксперты платформы для совместной работы Wrike расскажут, как пользоваться системой, настраивать эффективную работу команды, а также поделятся кейсами клиентов.
Конференция поможет продакт-менеджерам, маркетологам, руководителям и другим специалистам разобраться в функциях платформы, научиться автоматизировать бизнес-процессы и наладить продуктивную и слаженную работу команды.
Эксперты расскажут:
- как правильное управление проектами влияет на эффективность команды;
- что нужно делать, чтобы улучшить работу отдела маркетинга;
- как специалисты из агентств могут автоматизировать процессы;
- о лайфхаках при работе с платформой;
- как внедрять системы управления проектами в корпорациях.
Также в рамках онлайн-конференции выступят клиенты Wrike, среди которых — сеть пиццерий «Додо Пицца», фармацевтическая компания Sanofi и другие. В конце встречи участники смогут пройти викторину, а победители получат призы.
Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.
Фото на обложке: Stokkete / Shutterstock
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