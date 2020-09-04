Wrike проведет онлайн-конференцию по управлению проектами

17 сентября состоится онлайн-конференция Wrike Virtual Tour , где эксперты платформы для совместной работы Wrike расскажут, как пользоваться системой, настраивать эффективную работу команды, а также поделятся кейсами клиентов.

Конференция поможет продакт-менеджерам, маркетологам, руководителям и другим специалистам разобраться в функциях платформы, научиться автоматизировать бизнес-процессы и наладить продуктивную и слаженную работу команды.

Эксперты расскажут:

как правильное управление проектами влияет на эффективность команды;

что нужно делать, чтобы улучшить работу отдела маркетинга;

как специалисты из агентств могут автоматизировать процессы;

о лайфхаках при работе с платформой;

как внедрять системы управления проектами в корпорациях.

Также в рамках онлайн-конференции выступят клиенты Wrike, среди которых — сеть пиццерий «Додо Пицца», фармацевтическая компания Sanofi и другие. В конце встречи участники смогут пройти викторину, а победители получат призы.

Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Фото на обложке: Stokkete / Shutterstock