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Wrike проведет онлайн-конференцию по управлению проектами

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

17 сентября состоится онлайн-конференция Wrike Virtual Tour, где эксперты платформы для совместной работы Wrike расскажут, как пользоваться системой, настраивать эффективную работу команды, а также поделятся кейсами клиентов.

Wrike проведет онлайн-конференцию по управлению проектами

Конференция поможет продакт-менеджерам, маркетологам, руководителям и другим специалистам разобраться в функциях платформы, научиться автоматизировать бизнес-процессы и наладить продуктивную и слаженную работу команды.

Эксперты расскажут:

  • как правильное управление проектами влияет на эффективность команды;
  • что нужно делать, чтобы улучшить работу отдела маркетинга;
  • как специалисты из агентств могут автоматизировать процессы;
  • о лайфхаках при работе с платформой;
  • как внедрять системы управления проектами в корпорациях.

Также в рамках онлайн-конференции выступят клиенты Wrike, среди которых — сеть пиццерий «Додо Пицца», фармацевтическая компания Sanofi и другие. В конце встречи участники смогут пройти викторину, а победители получат призы.

Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Фото на обложке: Stokkete / Shutterstock

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