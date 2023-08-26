Соцсеть X запустила HR-платформу X Hiring

Социальная сеть X (бывший Twitter) объявила о запуске бета-тестирования платформы для размещения вакансий X Hiring. Разместить на ней вакансии могут только верифицированные компании.

Инструментом могут воспользоваться организации с подпиской X Premium — «золотой галочкой», стоимость которой начинается от $1 тысячи в месяц.

Ознакомиться с работой функции можно на примере аккаунта компании Vercel. Раздел с вакансиями представляет собой список должностей с указанием локации, возможности удаленной работы и зарплатной вилки. При этом само объявление с подробностями и возможностью отклика при нажатии на одну из вакансий показывается на HR-платформе Greenhouse.

Фото: X

Пока X Hiring работает не во всех странах: как заметил корреспондент RB, вакансии показываются пользователям из США и пропадают при выборе локации в Европе или Азии.

Для подключения к X Hiring организации необходимо подать заявку на участие в бета-тестировании, указав ряд параметров, в том числе страну. Анкету также могут заполнить компании из России.

Фото: X

Еще в октябре прошлого года Илон Маск заявил, что покупка Twitter позволит ему создать X — «приложение для всего». В рамках этой концепции в июне 2023 года бизнесмен анонсировал скорый выход приложения соцсети для умных телевизоров.

Фото на обложке: sdx15 / Shutterstock