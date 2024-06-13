Х начал скрывать лайки под постами

Соцсеть Х (ранее Twitter) начинает автоматически скрывать «лайки» пользователей. Вкладку «Нравится» будет видеть только владелец аккаунта. Ранее возможность ее скрыть была только у платных подписчиков.

Разработчики предупредили: автор поста увидит тех, кто отметил его контент как понравившийся. Показатель с общим количеством лайков у публикаций тоже останется.

Нововведение подтвердил владелец X Илон Маск заявив, что важно позволить людям ставить лайки публикациям, не подвергаясь за это нападкам.

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