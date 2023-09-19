Илон Маск решил сделать доступ в X платным

Илон Маск собирается сделать X (бывший Twitter) полностью платной, чтобы таким образом избавить соцсеть от ботов. О своих планах миллиардер и владелец компании рассказал в беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Маска, введение платной подписки — единственный доступный ему способ борьбы «с огромной армией ботов». Бизнесмен заявил, что один бот «стоит всего ничего», но если ему придется платить несколько долларов, его реальная стоимость сильно возрастет.

Когда именно ожидать нововведения, Маск не уточнил. Но он сообщил, что сегодня платформа насчитывает 550 млн ежемесячных пользователей, которые делают по 100-200 постов каждый день.

До покупки Илоном Маском социальной сети прошлой осенью Twitter был полностью бесплатным. Став новым владельцем, бизнесмен начал реформы в компании. Одной из них стало введение платной подписки Twitter Blue за $8 в месяц, в нее вошла поддержка синего значка верификации, который подтверждает подлинность аккаунту.

После того, как миллиардер переименовал Twitter в X, подписка получила новое название X Premium.

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