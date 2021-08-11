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Нейросеть обучили определять расу человека по рентген-снимкам

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Нейросеть обучили определять расу человека по рентген-снимкам. Она работает с точностью до 99% и, в частности, обращает внимание на физические характеристики и общее состояние здоровья, которое, по статистике, у чернокожих хуже.

Нейросеть обучили определять расу человека по рентген-снимкам

Нейросеть тренировали методом машинного обучения на базе из 50 тысяч снимков, которую международная группа исследователей составила из материалов института рака США, Эморийского госпиталя и открытой базы данных Стэнфордского университета.

Для определения расы нейросети нужны рентген-снимки и компьютерные томографии грудной клетки, кистей рук, шейного отдела позвоночника и маммография для анализа представителей женского пола.

Алгоритмы системы при определении обращают внимание, в частности, на разницу в физических характеристикам представителей разных рас. Кроме того, она анализирует снимки на перенесенные человеком заболевания – чернокожие, например, чаще болеют диабетом. Также система оценивает общее состояние здоровья, которое, по статистике, у чернокожих хуже.

По данным авторов технологии, точность ее определения достигает 80-99%. Материалы исследования опубликованы на бесплатном сайте архива научных статей, на которые обратил внимание «Хабр». 

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Фото: Shutterstock.com

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