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«АвтоВАЗ» отказался от выпуска хетчбэка Lada X-Ray

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«АвтоВАЗ» отказался от выпуска хетчбэка Lada X-Ray. У завода нет импортных деталей для производства, поставки которых заблокированы из-за санкций. Вместо X-Ray «АвтоВАЗ» будет выпускать кроссовер, построенный на базе Lada Vesta.

«АвтоВАЗ» отказался от выпуска хетчбэка Lada X-Ray

Об отказе от выпуска Lada X-Ray рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов. По его словам, компания больше никогда не будет производить этот хетчбэк.

Причиной для отказа Соколов назвал блокировку поставок автозапчастей, необходимых для производства автомобиля, которых в X-Ray «слишком большой комплект».

Вместо X-Ray «АвтоВАЗ» будет выпускать кроссовер на базе Lada Vesta. Соколов назвал эту версию автомобиля самой популярных у автолюбителей. Разработка нового авто на «АвтоВАЗе» начнется в ближайшее время, уточнил Соколов.

Новую Lada Vesta «АвтоВАЗ» представил 22 февраля 2022 года. Из-за проблем с запчастями модель пока не поступила в полноценное производство.

Фото на обложке: Art Konovalov / Shutterstock

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