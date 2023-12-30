Главным провалом в мировой IT-сфере названа сеть X, главной победой — Threads

Команда портала Engadget по традиции подводит итоги года, называя главные провалы и главные победы в мировой IT-сфере. Эксперты констатируют, что 2023 год был непростым для индустрии: мир стал свидетелем закрытия одной из крупнейшей игровой конференции E3, ухудшения качества популярных онлайн-платформ, упадка рынка криптовалют и финансовой сферы в целом (в том числе банков — и не только в Кремниевой долине). Тем не менее, провалы некоторых конкретных бизнесов представляются не менее яркими, чем в целом неблагоприятная экономическая обстановка.

Лидирует в пятерке самых провальных IT-проектов 2023 года X, бывший Twitter, преобразованный Илоном Маском в «самую хаотичную социальную сеть» в мире. За ним следуют не продавшиеся планшеты Microsoft Surface (и эксперты говорят о том, что «мечта Microsoft о создании настоящего гибрида планшета и ноутбука умерла»).

«Говоря о мечтах, были разрушены и мечты Amazon, когда компания в июле этого года прекратила поддержку своей линейки аппаратных продуктов Halo, связанных со сферой здравоохранения», — пишут журналисты.

Аналитики подчеркивают, что трекер активности без экрана потерял актуальность, несмотря на заявления разработчиков о крутых возможностях интеграции с датчиками смартфонов. Все «замеры индекса тела», представленные как высокоточные, не прошли проверку рынком.

Замыкает топ-5 уже упомянутая игровая конференция E3, которая в 2023 году прекратила свое существование. Также в провальных проектах упоминаются Binance и Reddit.

Главным технологическим прорывом года издание при этом называет главного конкурента X — соцсеть Threads (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta Марка Цукерберга).

После первоначального всплеска скачиваний последовал этап снижения интереса к продукту, но затем число пользователей вернулось к 100 млн в месяц — и приложение стало четвертым по скачиваемости в AppStore приложением года.

На втором месте среди бизнес-удач года — ChatGPT от OpenAI (и в целом бум генеративного ИИ, в котором свою роль сыграла конкуренция с Bard и Bing Chat). На третьем — RCS, USB-C и Qi 2 от Apple как вынужденная дань антимонопольному законодательству.

На четвертом и пятом — появление складных смартфонов Pixel Fold и OnePlus Open, многообещающих конкурентов «раскладушек» Samsung, и Apple Vision Pro соответственно. Также в рейтинге упоминаются карманные игровые компьютеры и Neuralink Илона Маска.

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