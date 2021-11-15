Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

X5 Group и «Альфа-банк» создали совместное предприятие

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

X5 Group и «Альфа-банк» зарегистрировали совместное предприятие. Через ООО «X5 Финансовые Решения» компании планируют работать над финансовым сервисом «X5 банк» — его планируют запустить до конца 2021 года.

X5 Group и «Альфа-банк» создали совместное предприятие

На регистрацию юридического лица ООО «X5 Финансовые решения» обратил внимание «Интерфакс».

«Регистрация юридического лица — один из этапов сотрудничества, в котором будет реализован ряд новых проектов и продуктов в рамках финансового сервиса под брендом "X5 банк"», — рассказали агентству в пресс-службах X5 Group и «Альфа-банка».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, X5 Group и «Альфа-банк» владеют долями по 49,99% в совместном предприятии, еще 0,2% принадлежат «Альфа Инвестициям».

В октябре сообщалось, что платежный сервис «X5 банк» будет запущен до конца 2021 года. Создание такого сервиса в X5 Group назвали частью своей стратегии, предусматривающей присутствие компании на каждом этапе клиентского пути.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Ритейлеры рассказали, как меняется продуктовая корзина россиян в течение суток
  2. 2 Инновации в ритейле: почему одни проекты оказываются неэффективными, а другие — выгодными
  3. 3 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
  4. 4 Как прогнозируют спрос в X5 Retail Group?
  5. 5 Анастасия Григорьева (X5 Retail Group) и Александр Аникин (Kinian) – о клиентской аналитике на Big Data Conference
Alfa Message
Что такое цифровая карта и почему она нужна уже сегодня?
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

15 ноября 2021

Future iHealth 2021

15 ноября 2021

Global Data Compression Competition

15 ноября 2021

Rosneft Challenge 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма