X5 Group и «Альфа-банк» создали совместное предприятие

X5 Group и «Альфа-банк» зарегистрировали совместное предприятие. Через ООО «X5 Финансовые Решения» компании планируют работать над финансовым сервисом «X5 банк» — его планируют запустить до конца 2021 года.
На регистрацию юридического лица ООО «X5 Финансовые решения» обратил внимание «Интерфакс».
«Регистрация юридического лица — один из этапов сотрудничества, в котором будет реализован ряд новых проектов и продуктов в рамках финансового сервиса под брендом "X5 банк"», — рассказали агентству в пресс-службах X5 Group и «Альфа-банка».
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, X5 Group и «Альфа-банк» владеют долями по 49,99% в совместном предприятии, еще 0,2% принадлежат «Альфа Инвестициям».
В октябре сообщалось, что платежный сервис «X5 банк» будет запущен до конца 2021 года. Создание такого сервиса в X5 Group назвали частью своей стратегии, предусматривающей присутствие компании на каждом этапе клиентского пути.
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