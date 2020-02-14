Продажи «Перекрестков» и «Пятерочек» за 5 лет выросли быстрее, чем у Amazon

Продажи X5 Retail Group, владельца «Пятерочек» и «Перекрестков», за последние пять лет выросли большем, чем у Amazon и Nike, выяснили аналитики консалтинговой компании Deloitte. На рейтинг крупнейших розничных продавцов мира от Deloitte ссылается РБК.

В топ-50 самых быстрорастущих ритейлеров мира X5 Retail Group заняла 11 место: продажи компании выросли на 23,4% за последние пять лет. У Amazon этот показатель составил 18,1%, у Nike — 17,2%. Среди российских розничных сетей X5 Retail Group обошла всех конкурентов по темпам роста выручки.

По объему продаж в денежном выражении X5 Retail Group тоже обошла другие российские сети и заняла 42 место в рейтинге из 250 компаний со всего мира. По итогам двенадцати месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, продажи X5 Retail Group составили $24,4 млрд, подсчитали в Deloitte.

Всего в рейтинге присутствуют 5 российских игроков. «Магнит» занял на 51 место с годовой выручкой в размере $19,4 млрд, «Лента» — 159 место с $6,6 млрд, «М.Видео» — 201 место с $5,1 млрд, «Дикси» — 215 место с $4,7 млрд.

По данным Deloitte, лидерами рейтинга по объемам продаж стали три американские компании: Walmart с выручкой от ритейла в размере $514 млрд, Costco ($142 млрд) и Amazon ($140 млрд).

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