X5 Retail Group и ФРИИ отберут стартапы в сфере логистики и обслуживания магазинов

Ритейлер X5 Retail Group и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) запускают совместный отбор технологических стартапов. Цель проекта — оптимизировать процессы эксплуатации магазинов и распределительных центров. Об этом Rusbase рассказали во ФРИИ.

Лучшие стартапы смогут запустить оплачиваемый пилотный проект на базе лаборатории инноваций Х5 и масштабировать решение на инфраструктуре компании. У X5 — 17 тысяч магазинов и 42 распределительных центра в 66 регионах России.

Ритейлер и ФРИИ определили несколько направлений для интеграции стартапов: складская логистика, управление цепями поставок, управление отходами, оптимизация внутренних процессов, оборудование и инфраструктура, энергоэффективность, работа с данными, бизнес-процессы с поставщиками и подрядчиками.

Для отбора стартапов X5 Retail Group при поддержке ФРИИ проведет питч-сессию для внутренних подразделений компании.

Критерии оценки проекта:

готовность продукта;

эффект от внедрения;

возможность запуска пилота и масштабирования с X5 Retail Group.

Питч-сессия пройдет 2 сентября в онлайн-формате. Заявку можно подать на сайте проекта до 17 августа.