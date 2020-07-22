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X5 Retail Group и ФРИИ отберут стартапы в сфере логистики и обслуживания магазинов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Ритейлер X5 Retail Group и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) запускают совместный отбор технологических стартапов. Цель проекта — оптимизировать процессы эксплуатации магазинов и распределительных центров. Об этом Rusbase рассказали во ФРИИ. 

X5 Retail Group и ФРИИ отберут стартапы в сфере логистики и обслуживания магазинов

Лучшие стартапы смогут запустить оплачиваемый пилотный проект на базе лаборатории инноваций Х5 и масштабировать решение на инфраструктуре компании. У X5 — 17 тысяч магазинов и 42 распределительных центра в 66 регионах России. 

Ритейлер и ФРИИ определили несколько направлений для интеграции стартапов: складская логистика, управление цепями поставок, управление отходами, оптимизация внутренних процессов, оборудование и инфраструктура, энергоэффективность, работа с данными, бизнес-процессы с поставщиками и подрядчиками.

Для отбора стартапов X5 Retail Group при поддержке ФРИИ проведет питч-сессию для внутренних подразделений компании. 

Критерии оценки проекта: 

  • готовность продукта;
  • эффект от внедрения;
  • возможность запуска пилота и масштабирования с X5 Retail Group.

Питч-сессия пройдет 2 сентября в онлайн-формате. Заявку можно подать на сайте проекта до 17 августа.

Фото: Arsenie Krasnevsky / Shutterstock

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