X5 Group запустила сервис доставки товаров из-за рубежа

X5 Group (владеет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик») запустила сервис выкупа и доставки товаров из зарубежных интернет-магазинов — 5post.market, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
На 5post.market можно заказать одежду и обувь, БАДы и продукты, косметику и парфюмерию, товары для спорта и бытовую технику. Среди доступных брендов — Zara, H&M, New Balance, Phillips, Panasonic, Bosch и другие.
Товары привозят из Германии, США, Турции и Чехии, срок доставки — 21-30 дней. Для доставки нужно будет сразу оплатить товар, используя любую карту российского банка, включая Visa, MasterCard или «МИР».
Товар 5Post доставит заказ в один из пунктов выдачи в магазин «Пятерочка» или «Перекресток».
Фото на обложке: afotostock /
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