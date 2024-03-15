X5 Group запустила сервис доставки товаров из-за рубежа

X5 Group (владеет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик») запустила сервис выкупа и доставки товаров из зарубежных интернет-магазинов — 5post.market, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

На 5post.market можно заказать одежду и обувь, БАДы и продукты, косметику и парфюмерию, товары для спорта и бытовую технику. Среди доступных брендов — Zara, H&M, New Balance, Phillips, Panasonic, Bosch и другие.

Товары привозят из Германии, США, Турции и Чехии, срок доставки — 21-30 дней. Для доставки нужно будет сразу оплатить товар, используя любую карту российского банка, включая Visa, MasterCard или «МИР».

Товар 5Post доставит заказ в один из пунктов выдачи в магазин «Пятерочка» или «Перекресток».

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