X5 Group ускорит в 2023 году расширение сети «жестких» дискаунтеров

В 2023 году X5 Group ускорит открытие дискаунтеров «Чижик», говорится в сообщении компании с финансовыми результатами за 2022 год.
«Мы продолжаем наблюдать выдающиеся показатели нашего формата "жестких" дискаунтеров "Чижик" с момента его запуска осенью 2020 года. В 2022 году чистая выручка "Чижика" выросла в 12 раз по сравнению с предыдущим годом и составила около 36 млрд рублей, а количество магазинов увеличилось в семь раз, до 517 на конец декабря», — отметил главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман.
Он добавил, что данный формат пользуется популярностью у клиентов, которые ищут наиболее выгодные цены «в условиях роста продовольственной инфляции».
Востребованность «жестких» дискаунтеров повлияла на решение ускорить открытие таких магазинов. Кроме того, компания допускает выход в новые регионы через партнерство с местными торговыми сетями.
В планах на 2023 год указана экспансия в дальневосточный регион. В первом квартале компания проведет оценку потребностей инфраструктуры и обозначит курс дальнейших действий.
В отчете также отмечается, что чистая выручка цифрового бизнеса группы увеличилась на 46,6% по сравнению с 2021 годом и составила 70,4 млрд рублей.
Фото на обложке: Pili Greem /
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