Стартапы смогут масштабировать свою технологию в магазинах X5 Group

Технологические стартапы смогут стать партнером X5 Group. Ритейлер ищет для своих магазинов решения для повышения эффективности операционных процессов, а также развития в сфере безопасности и на транспорте.

О том, что X5 Group ищет партнеров, сообщили в пресс-службе ритейлера.

Компанию интересуют решения стартапов из следующих сегментов:

мониторинг и управление автопарком

инструменты предотвращения потерь

видеоаналитика и системы контроля доступа

обеспечение температурного режима и качества продуктов

комплектация отгрузок

управление персоналом

собственное производство.

Заявки от стартапов принимаются на сайте до 20 сентября. Компании-партнеры будут отбирать по итогам питч-сессии, которая пройдет 7 октября в онлайн-формате. Оценивать будут по критериям готовности продукта, эффект от его внедрения, а также возможности проведения пилота и масштабирования с X5 Group.

«Участники питч-сессии, прошедшие предварительный отбор, смогут представить свои решения бизнес-заказчикам из департаментов безопасности торговых сетей и X5 Transport. В случае успеха проекты получат возможность масштабировать свою технологию в тысячах магазинов торговых сетей Х5», – отметили в X5 Group.

Питч-сессия проводится совместно с Фондом развития интернет-инициатив. В этом году X5 Group уже провела три таких сессии. По их итогам партнеры получили более 600 заявок, 25 проектов представили свои решения бизнес-заказчикам, 10 из них перешли на стадию запуска пилотов с X5 Group, уточнили в компании.

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Фото: Shutterstock.com