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Стартапы смогут масштабировать свою технологию в магазинах X5 Group

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Технологические стартапы смогут стать партнером X5 Group. Ритейлер ищет для своих магазинов решения для повышения эффективности операционных процессов, а также развития в сфере безопасности и на транспорте.

Стартапы смогут масштабировать свою технологию в магазинах X5 Group

О том, что X5 Group ищет партнеров, сообщили в пресс-службе ритейлера.

Компанию интересуют решения стартапов из следующих сегментов:

  • мониторинг и управление автопарком
  • инструменты предотвращения потерь
  • видеоаналитика и системы контроля доступа
  • обеспечение температурного режима и качества продуктов
  • комплектация отгрузок
  • управление персоналом
  • собственное производство.

Заявки от стартапов принимаются на сайте до 20 сентября. Компании-партнеры будут отбирать по итогам питч-сессии, которая пройдет 7 октября в онлайн-формате. Оценивать будут по критериям готовности продукта, эффект от его внедрения, а также возможности проведения пилота и масштабирования с X5 Group.

«Участники питч-сессии, прошедшие предварительный отбор, смогут представить свои решения бизнес-заказчикам из департаментов безопасности торговых сетей и X5 Transport. В случае успеха проекты получат возможность масштабировать свою технологию в тысячах магазинов торговых сетей Х5», – отметили в X5 Group.

Питч-сессия проводится совместно с Фондом развития интернет-инициатив. В этом году X5 Group уже провела три таких сессии. По их итогам партнеры получили более 600 заявок, 25 проектов представили свои решения бизнес-заказчикам, 10 из них перешли на стадию запуска пилотов с X5 Group, уточнили в компании.

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Фото: Shutterstock.com

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