X5 Group объявила о росте выручки цифрового бизнеса на 140% год к году

X5 Group объявила о росте выручки цифрового бизнеса в 2021 году на 140% по сравнению с 2020 годом — до 47,9 млрд рублей.

По словам главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана, рост выручки цифрового бизнеса связан с быстрым развитием сервиса экспресс-доставки, ростом онлайн-гипермаркета Vprok.ru, интеграцией «темных» кухонь «Много Лосося» и продолжающимся расширение 5Post.

Проекты цифровизации окажут положительный эффект на EBITDA X5 в 2021 году в размере 20 млрд рублей, считает Шехтерман. Он также с оптимизмом смотрит на развитие проектов медиаплатформы Food.ru и запуск финансовых сервисов «X5 Банка».

В IV квартале выручка цифровых бизнесов, включая Vprok.ru, экспресс-доставку, 5Post и «Много Лосося», увеличилась на 92,9%. Количество заказов достигало 114 тысяч в пиковые дни декабря. Наибольший рост доли цифровых бизнесов группы наблюдался в Москве и Московской области.

С начала января 2022 года у X5 продолжился рост, в том числе в цифровых бизнесах. Выручка Vprok.ru увеличилась на 45% год к году, 5Post в 2,5 раза, GMV «Много Лосося» почти утроилась.

Чистая розничная выручка X5 Goup увеличилась на 11,4% год к году, или на 225,1 млрд рублей, достигнув 2,2 трлн рублей в 2021 году. Чистая офлайн-выручка сети магазинов «Пятерочка» стала больше на 11,7%, а «Перекрестка» — на 10,2%.

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Фото на обложке: Unsplash