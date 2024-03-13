X5 Group открыла в Подольске полигон для тестирования роботов

X5 Group открыла полигон для тестирования роботов. Лаборатория находится на базе распределительного центра компании в Подольске, там испытывают два типа роботов, которые помогают в решении ключевых бизнес-процессов.

Ритейлер X5 Group, который объединяет «Пятерочку», «Перекресток» и «Чижик», открыл на базе своего распределительного центра в Подольске полигон для тестирования складских роботов. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба компании.

В центре испытывают AMR и FMR – автономных мобильных роботов и вилочных погрузчиков. Они перемещаются по складу самостоятельно и могут выполнять работу без участия человека.

Эти роботы помогут компании в решении ключевых бизнес-процессов, сообщили в пресс-службе X5 Group.

«Внедрение роботизированных решений позволит в перспективе оптимизировать в среднем до 20% персонала на каждом распределительном центре», – отметили в компании.

По плану компании, в сентябре-октябре 2024 года магазины сети начнут внедрять роботизированные решения для автоматизации складских процессов.

Фото на обложке: August Phunitiphat / Shutterstock