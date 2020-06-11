Х5 Retail Group проведет онлайн-хакатон по применению больших данных в ритейле

С 18 по 21 июня пройдет онлайн-хакатон DataMonetize, организатором которого является Х5 Retail Group, а оператором сообщество разработчиков Russian Hackers. На хакатоне будут организованы воркшопы и менторские сессии.

Цель соревнования:

найти новые идеи по использованию больших данных в ритейле для улучшения качества обслуживания клиентов;

оптимизации процессов в сети;

развитие и расширение бизнеса.

Участвовать могут:

датасентисты;

аналитики;

дизайнеры;

разработчики.

Принять участие можно только командой. Если ее нет, организаторы помогут ее собрать. Призовой фонд хакатона составит 600 000 рублей.

Подать заявку на участие можно до 14 июня на сайте хакатона.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash