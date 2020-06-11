Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Х5 Retail Group проведет онлайн-хакатон по применению больших данных в ритейле

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

С 18 по 21 июня пройдет онлайн-хакатон DataMonetize, организатором которого является Х5 Retail Group, а оператором сообщество разработчиков Russian Hackers. На хакатоне будут организованы воркшопы и менторские сессии.

Х5 Retail Group проведет онлайн-хакатон по применению больших данных в ритейле

Цель соревнования:

  • найти новые идеи по использованию больших данных в ритейле для улучшения качества обслуживания клиентов;
  • оптимизации процессов в сети;
  • развитие и расширение бизнеса. 

Участвовать могут:

  • датасентисты;
  • аналитики;
  • дизайнеры;
  • разработчики. 

Принять участие можно только командой. Если ее нет, организаторы помогут ее собрать. Призовой фонд хакатона составит 600 000 рублей.


Подать заявку на участие можно до 14 июня на сайте хакатона. 

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

11 июня 2020

Московский Акселератор

14 июня 2020

WineTech

14 июня 2020

DataMonetize

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма