X5 Group объявила о поиске HR-стартапов для внедрения их решений на своем предприятии

X5 Group объявила о поиске стартапов, решения которых помогут им повысить эффективность операционных HR-процессов. Среди направлений поиска — рекрутинг, мотивация и обучение сотрудников, внутренние коммуникации. Лучшим проектам по итогам питч-сессии предложат масштабировать свои решения в магазинах X5 Group.

О поиске HR-стартапов для X5 Group RB.ru рассказали в пресс-службе «Акселератора ФРИИ». Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) является партнером X5 Group в подготовке питч-сессии для поиска решений X5 Group.

X5 Group ищет компании, решения которых помогут им повысить эффективность операционных HR-процессов. Среди направлений поиска:

рекрутинг;

мотивация и обучение сотрудников;

внутренние коммуникации;

комфортная среда для работы и жизни;

управление жизненным циклом сотрудника в компании;

операционные процессы HR-блока;

эффективное управление организацией.

Наиболее подходящие проекта отберут по итогам питч-сессии, которая пройдет в онлайн-формате в январе 2022 года. Заявки на питч-сессию принимаются до 20 декабря на сайте программы.

В случае успеха проекты получат возможность масштабировать свои решения в магазинах торговых сетей X5 Group.

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