X5 Group объявила о поиске HR-стартапов для внедрения их решений на своем предприятии

X5 Group объявила о поиске стартапов, решения которых помогут им повысить эффективность операционных HR-процессов. Среди направлений поиска — рекрутинг, мотивация и обучение сотрудников, внутренние коммуникации. Лучшим проектам по итогам питч-сессии предложат масштабировать свои решения в магазинах X5 Group.
О поиске HR-стартапов для X5 Group RB.ru рассказали в пресс-службе «Акселератора ФРИИ». Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) является партнером X5 Group в подготовке питч-сессии для поиска решений X5 Group.
X5 Group ищет компании, решения которых помогут им повысить эффективность операционных HR-процессов. Среди направлений поиска:
- рекрутинг;
- мотивация и обучение сотрудников;
- внутренние коммуникации;
- комфортная среда для работы и жизни;
- управление жизненным циклом сотрудника в компании;
- операционные процессы HR-блока;
- эффективное управление организацией.
Наиболее подходящие проекта отберут по итогам питч-сессии, которая пройдет в онлайн-формате в январе 2022 года. Заявки на питч-сессию принимаются до 20 декабря на сайте программы.
В случае успеха проекты получат возможность масштабировать свои решения в магазинах торговых сетей X5 Group.
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Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky /
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