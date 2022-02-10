Х5 через акселератор PNP начала поиск проектов по упаковке и отходам

X5 Group и акселератор Plug and Play (PNP) объявили о поиске проектов по снижению выбросов парниковых газов, устойчивой упаковке и сокращению отходов. Речь идет о получении технологий без покупки доли в стартапах.

X5 Group, в составе которой работают торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», изучит запросы торговых сетей и проанализирует уже доступные инновации акселератора PNP.

Летом планируется запустить поиск стартапов и провести питч-сессии, в которых проекты покажут российские и иностранные компании.

X5 параллельно запустит программу X5 Idea Challenge для поиска проектов сотрудников. В первую очередь торговую компанию интересуют инновации в магазинах, логистике, бэк-офисе, HR, IT и маркетинге.

Новые проекты будут внедрены в процессы компании, сообщила и.о. директора по устойчивому развитию X5 Group Мария Подкопаева.

Х5 стала якорным партнером акселератора Plug and Play в декабре 2019 года: стороны заключили соглашение для совместного поиска технологических решений по всему миру.

Партнер формирует специально для X5 сессии со стартапами для решения задач торговых сетей «Перекресток» и «Пятерочка», транспортного подразделения компании и для других операционных процессов.

В 2020 году Х5 искала стартапы в Европе и США. Оператором скаутинга выступил европейский акселератор Lafayette Plug and Play (LP&P).

Plug and Play связывает B2B-стартапы, разрабатывающие инновационные технологии, с корпорациями из списка Fortune 500, которые эти технологии ищут. Акселератор не берет долю в компании, а получает оплату от корпораций-партнеров. Фактически акселератор занимается пилотирование технологий.

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Фото на обложке: X5