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X5 Retail Group и ФРИИ проведут питч-сессию по оптимизации процессов эксплуатации магазинов и логистики

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

2 сентября X5 Retail Group при поддержке ФРИИ проведет питч-сессию стартапов для внутренних подразделений компании. Компании запускают совместный сбор предложений от технологических компаний и интеграторов для оптимизации процессов эксплуатации магазинов и распределительных центров.

X5 Retail Group и ФРИИ проведут питч-сессию по оптимизации процессов эксплуатации магазинов и логистики

Направления для стартапов: 

  • складская логистика;
  • управление цепями поставок;
  • управление отходами;
  • оптимизация внутренних процессов;
  • оборудование и инфраструктура;
  • энергоэффективность;
  • работа с данными;
  • бизнес-процессы с поставщиками и подрядчиками. 

Стартапы получат возможность провести оплачиваемый пилотный проект на базе лаборатории инноваций Х5 и масштабировать свое решение на инфраструктуре компании. 

Проекты будет оцениваться по нескольким критериям: 

  • готовность продукта; 
  • эффект от внедрения;
  • готовность к пилоту и масштабированию с X5 Retail Group. 

Заявки принимаются до 17 августа на сайте.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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