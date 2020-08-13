2 сентября X5 Retail Group при поддержке ФРИИ проведет питч-сессию стартапов для внутренних подразделений компании. Компании запускают совместный сбор предложений от технологических компаний и интеграторов для оптимизации процессов эксплуатации магазинов и распределительных центров.

X5 Retail Group и ФРИИ проведут питч-сессию по оптимизации процессов эксплуатации магазинов и логистики