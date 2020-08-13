X5 Retail Group и ФРИИ проведут питч-сессию по оптимизации процессов эксплуатации магазинов и логистики
2 сентября X5 Retail Group при поддержке ФРИИ проведет питч-сессию стартапов для внутренних подразделений компании. Компании запускают совместный сбор предложений от технологических компаний и интеграторов для оптимизации процессов эксплуатации магазинов и распределительных центров.
Направления для стартапов:
- складская логистика;
- управление цепями поставок;
- управление отходами;
- оптимизация внутренних процессов;
- оборудование и инфраструктура;
- энергоэффективность;
- работа с данными;
- бизнес-процессы с поставщиками и подрядчиками.
Стартапы получат возможность провести оплачиваемый пилотный проект на базе лаборатории инноваций Х5 и масштабировать свое решение на инфраструктуре компании.
Проекты будет оцениваться по нескольким критериям:
- готовность продукта;
- эффект от внедрения;
- готовность к пилоту и масштабированию с X5 Retail Group.
Заявки принимаются до 17 августа на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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