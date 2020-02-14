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X5 Retail Group сняла коворкинг в центре Москвы рядом с «Яндексом»

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

X5 Retail Group арендовала коворкинг WeWork. Он расположен в бизнес-центре «Красная Роза» рядом со станцией метро «Парк культуры». Крупнейшим арендатором «Красной Розы» является «Яндекс», пишут «Ведомости».

X5 Retail Group сняла коворкинг в центре Москвы рядом с «Яндексом»

X5  сняла весь коворкинг. Общая площадь офиса достигает 4300 кв. м. Он насчитывает 700 рабочих мест.

По словам экспертов, арендная плата за одно рабочее место в WeWork может составлять 35 тысяч рублей в месяц. Таким образом, общие расходы X5 на новый офис могут достигать 294 млн рублей в год.

В самой компании рассказали, что коворкинг в «Красной Розе» будет дополнительным офисом X5. Потребность в новых помещениях возникла в связи с ростом подразделений группы, в том числе технологичных.

Крупнейшим арендатор бизнес-центра «Красная Роза» является «Яндекс». 

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