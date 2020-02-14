X5 Retail Group сняла коворкинг в центре Москвы рядом с «Яндексом»

X5 Retail Group арендовала коворкинг WeWork. Он расположен в бизнес-центре «Красная Роза» рядом со станцией метро «Парк культуры». Крупнейшим арендатором «Красной Розы» является «Яндекс», пишут «Ведомости».

X5 сняла весь коворкинг. Общая площадь офиса достигает 4300 кв. м. Он насчитывает 700 рабочих мест.

По словам экспертов, арендная плата за одно рабочее место в WeWork может составлять 35 тысяч рублей в месяц. Таким образом, общие расходы X5 на новый офис могут достигать 294 млн рублей в год.

В самой компании рассказали, что коворкинг в «Красной Розе» будет дополнительным офисом X5. Потребность в новых помещениях возникла в связи с ростом подразделений группы, в том числе технологичных.

Крупнейшим арендатор бизнес-центра «Красная Роза» является «Яндекс».