X5 Retail Group запустит подписку на свои сервисы

Российский ритейлер X5 Retail Group активно готовит для своих клиентов онлайн-подписку по типу «Сбер Прайм» и «Яндекс Плюс». С материалами закрытой презентации проекта с рабочим названием «Пакет» ознакомился Forbes.

В презентации указан один из слоганов проекта: «“Пакет” брать будете?». Стоимость подписки — от 199 до 499 рублей, ее намерены предлагать клиентам с тратами в сети по карте лояльности свыше 7 тысяч рублей в месяц. X5 Retail Group планирует запустить новый продукт в мае 2021 года.

Скидки (до 10%) будут действовать в магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток», в сервисе «Перекрёсток Впрок», в доставках «Быстро» и «Около», их размер сделают персональным в зависимости от товаров. Уточняется, что бонусы будут суммироваться со скидками по карте лояльности.

Окончательная концепция подписки, ее название и бренд еще не утверждены, пояснили в пресс-службе X5 Retail Group. «Пакет» — один из рабочих вариантов, которые еще будет тестироваться.

Совокупный оборот онлайн-бизнесов компании за 2020 год составил 21,9 млрд рублей, было доставлено 7,9 млн заказов (в 2019 году — 1,4 млн).

«В 2020 году мы уже достигли 13% доли российского рынка онлайн-торговли продуктами питания, по данным Infoline, и рассчитываем на дальнейшее увеличение этого показателя», — приводится заявление главного исполнительного директора X5 Retail Group Игоря Шехтермана на сайте компании.

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