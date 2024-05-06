X5 Group начал предоставлять готовую еду из «Перекрестка» на рейсах авиакомпании «Россия»

X5 Group начал доставлять готовую еду из «Перекрестка» на рейсы авиакомпании «Россия». Наборы предоставляются на 33 регулярных рейсах из аэропорта Шереметьево. Аналогичную опцию ранее запустили «Вкусвилл» и «Азбука вкуса».
На рейсах авиакомпании «Россия» пассажирам начала подавать готовую еду из «Перекрестка». Об этом сообщила пресс-служба X5 Group, в которую входит «Перекресток».
Наборы готового бортового питания предоставляются на 33 регулярных рейсах «России», выполняемых из аэропорта «Шереметьево». Проект на данный момент реализуется в тестовом режиме, которые продлится до 6 июня. По итогам пилота X5 Group и «Россия» рассмотрят возможность регулярного сотрудничества.
Ранее предоставление на борту готового питания реализовали S7 Airlines и «Вкусвилл», а также «Россия» и Smartavia с «Азбукой вкуса».
Фото на обложке: пресс-служба X5 Group
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Минтранс назвал две самые дешевые авиакомпании России
- 2 X5 Group запустила программу оплачиваемых стажировок для студентов и выпускников вузов
- 3 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
- 4 Как прогнозируют спрос в X5 Retail Group?
- 5 Анастасия Григорьева (X5 Retail Group) и Александр Аникин (Kinian) – о клиентской аналитике на Big Data Conference
ВОЗМОЖНОСТИ
10 мая 2024
13 мая 2024