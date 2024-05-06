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X5 Group начал предоставлять готовую еду из «Перекрестка» на рейсах авиакомпании «Россия»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

X5 Group начал доставлять готовую еду из «Перекрестка» на рейсы авиакомпании «Россия». Наборы предоставляются на 33 регулярных рейсах из аэропорта Шереметьево. Аналогичную опцию ранее запустили «Вкусвилл» и «Азбука вкуса».

X5 Group начал предоставлять готовую еду из «Перекрестка» на рейсах авиакомпании «Россия»

На рейсах авиакомпании «Россия» пассажирам начала подавать готовую еду из «Перекрестка». Об этом сообщила пресс-служба X5 Group, в которую входит «Перекресток».

Наборы готового бортового питания предоставляются на 33 регулярных рейсах «России», выполняемых из аэропорта «Шереметьево». Проект на данный момент реализуется в тестовом режиме, которые продлится до 6 июня. По итогам пилота X5 Group и «Россия» рассмотрят возможность регулярного сотрудничества.

Ранее предоставление на борту готового питания реализовали S7 Airlines и «Вкусвилл», а также «Россия» и Smartavia с «Азбукой вкуса».  

Фото на обложке: пресс-служба X5 Group

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