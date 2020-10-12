X5 Retail Group и «Совкомбанк» прекратят сотрудничество по постаматному проекту «Халва»

X5 Retail Group и «Совкомбанк» приняли решение завершить сотрудничество по постаматному проекту «Халва». Операционная компания и софт отойдут банку, у ритейлера останется часть постаматов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Совкомбанк» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о покупке оставшихся 50% в ООО ЦТБ. Это совместное предприятие (СП) банка и X5 Retail Group, сделка по созданию которого была закрыта в ноябре 2018 года.

На сегодняшний день сеть «Халва» включает больше трех тысяч постаматов. Они расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах. 1112 постаматов перейдут X5 Retail Group и будут ребрендированы под 5Post («дочка» X5 Retail Group, занимается доставкой заказов из онлайн-магазинов в пункты выдачи и постаматы в магазинах «Пятерочка»).

Банку достанется большая часть постаматов с их операционной структурой и программным обеспечением. В кредитной организации отметили, что задачи СП выполнены. Полный контроль «Совкомбанка» над«Халвой» позволит быстрее развивать сеть и выйти за пределы сети Х5. Банк начнет работу с другими крупнейшими российскими ритейлерами.

«СП дало нам возможность протестировать востребованность сервиса выдачи заказов в магазинах Х5. Мы уже видим, что наши почтовые услуги пользуются популярностью у покупателей, и продолжим активно развивать собственную сеть постаматов»,— рассказал изданию управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов.

Как заявили в партнерской сети PickPoint, куда входит «Халва», решение сторон разойтись могло быть продиктовано нестыковкой стратегии. X5 Retail Group развивает свою логистическую платформу и хочет делать это единолично. «Совкомбанк» теперь может развивать постаматную сеть с другими продуктовыми ритейлерами. В результате сделки могут выиграть обе стороны, считает гендиректор PickPoint Надежда Романова.