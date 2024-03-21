X5 Group разработала систему управления складами для автоматизации бизнес-процессов. На нее уже перевели почти 85% объема складских операций. Собственная разработка компании заместила решение поставщика, который покинул российский рынок.
Ритейлер X5 Group разработал и внедрил на своем производстве систему управления складами. Nexus WMS помогает компании автоматизировать бизнес-процессы, рассказали в пресс-службе X5.
Порядка 85% операций на складе переведены на новую систему, в том числе приемка товара, голосовая комплектация, управление маршрутизацией, загрузка транспортных средств. Внедрение системы уже позволило ускорить в три раза процесс резервирования товара для комплектации.
На данный момент Nexus WMS используется на четырех распределительных центрах «Пятерочек» и «Перекрестков» в разных городах России. Масштабирование новой системы на все центры сетей ожидается в середине 2025 – начале 2026 года.
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