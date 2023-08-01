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ФАС разрешила X5 Group купить сеть «Виктория»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Федеральная антимонопольная служба согласовала сделку по покупке X5 Group всего бизнеса ООО «Виктория Балтия», которая управляет сетью продовольственных магазинов «Виктория», говорится в сообщении ФАС.

ФАС разрешила X5 Group купить сеть «Виктория»

В сделку не войдут магазины в Долгопрудном в Московской области, поскольку там доля рынка X5 Group уже достигает 25%.

С 2012 года сеть «Виктория» принадлежала ГК «Дикси» Игоря Кесаева и его партнеров. Однако в 2021 году бизнес продали «Магниту» за 87,6 млрд рублей.

Так, «Виктория» осталась в Mercury Retail Group, развивающем «Красное & белое» и «Бристоль». Минувшей осенью ФАС одобрила продажу 37,25% в ООО «Виктория Балтия» неназванному покупателю.

Как писал тогда «Коммерсантъ», покупателем стал партнер Игоря Кесаева Николай Тяка. Также долю в 45% получил Сергей Студенников, еще 7,69% — Сергей Кациев.

Фото на обложке: Robson90 / Shutterstock

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