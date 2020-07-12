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У X5 Retail Group появится еще один крупный склад в Московской области

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Компания Smart Development Group построит для X5 Retail Group крупный складской комплекс на Новорижском шоссе. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов, которые работали с разными сторонами сделки. 

У X5 Retail Group появится еще один крупный склад в Московской области

По данным газеты, стороны подписали соглашение об аренде 85 тысяч кв. м в логистическом парке «Новая Рига». На сайте Smart Development Group есть информация о том, что в «Новой Риге» будет распределительный центр для X5. Представитель ритейлера подтвердил заключение сделки, но отказался от других комментариев.

Условия сделки между X5 и Smart Development Group не раскрываются. В разговоре с изданием директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко оценил ставку аренды складов в этом районе на уровне 7 тысяч рублей за 1 кв. м в год. При таких условиях X5 будет ежегодно платить за распределительный центр 595 млн рублей. 

X5 в последнее время активно наращивает логистический портфель. На прошлой неделе ритейлер подписал соглашение с девелоперской компанией «Ориентир» о строительстве еще одного распределительного центра. Складской комплекс площадью 43 тысячи кв. м появится в логистическом парке «Ориентир север – 4» под Солнечногорском.

X5 Retail Group — крупнейший ритейлер России. По итогам 2019 года его выручка составила 1,73 трлн руб. Компания управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Smart Development Group, как сказано на сайте компании, владеет почти 2500 га земли. В ее портфеле шесть индустриальных парков, среди которых «София» на Новорязанском шоссе и «Есипово» на Ленинградском шоссе.

Фото: Petinov Sergey Mihilovich / Shutterstock

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