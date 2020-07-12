У X5 Retail Group появится еще один крупный склад в Московской области

Компания Smart Development Group построит для X5 Retail Group крупный складской комплекс на Новорижском шоссе. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов, которые работали с разными сторонами сделки.

По данным газеты, стороны подписали соглашение об аренде 85 тысяч кв. м в логистическом парке «Новая Рига». На сайте Smart Development Group есть информация о том, что в «Новой Риге» будет распределительный центр для X5. Представитель ритейлера подтвердил заключение сделки, но отказался от других комментариев.

Условия сделки между X5 и Smart Development Group не раскрываются. В разговоре с изданием директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко оценил ставку аренды складов в этом районе на уровне 7 тысяч рублей за 1 кв. м в год. При таких условиях X5 будет ежегодно платить за распределительный центр 595 млн рублей.

X5 в последнее время активно наращивает логистический портфель. На прошлой неделе ритейлер подписал соглашение с девелоперской компанией «Ориентир» о строительстве еще одного распределительного центра. Складской комплекс площадью 43 тысячи кв. м появится в логистическом парке «Ориентир север – 4» под Солнечногорском.

X5 Retail Group — крупнейший ритейлер России. По итогам 2019 года его выручка составила 1,73 трлн руб. Компания управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Smart Development Group, как сказано на сайте компании, владеет почти 2500 га земли. В ее портфеле шесть индустриальных парков, среди которых «София» на Новорязанском шоссе и «Есипово» на Ленинградском шоссе.