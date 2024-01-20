xAI Илона Маска привлекла $500 млн от инвесторов X и нацелилась на $1 млрд

Компания xAI Илона Маска, разработавшая ИИ-бота Grok и оценивающаяся на рынке в $15-20 млрд, получила от инвесторов X согласие на финансирование в размере $500 млн. В дальнейшем сумма вырастет до $1 млрд.

Такой информацией с агентством Bloomberg поделились источники «знакомые с переговорами». «Условия все еще могут измениться в ближайшие недели», — подчеркнули они.

Официальных сообщений и документов об инвестициях не было, а Илон Маск в своем аккаунте пишет, что новости — «фейковые».

По данным анонимных источников, состав инвесторов xAI будет пересекаться с инвесторами X, поскольку при запуске стартапа-разработчика чат-бота Grok, обучавшегося на постах в X, было объявлено, что «инвесторы в акции X будут владеть 25% xAI».

«На практике это означает, что инвесторам предлагается инвестировать в xAI не менее 25% от суммы, которую они вложили в X» (эта трактовка также принадлежит неназванному источнику).

Среди инвесторов, поддержавших некогда поглощение Twitter, —Sequoia Capital, Fidelity Management & Research Co. и многие частные инвесторы, включая саудовского принца.

По словам собеседника Bloomberg, окончательно условия будут согласованы в ближайшие пару недель, а пока потенциальные инвесторы очень заинтересованы в том, чтобы в дополнение к акциям xAI получить еще и «вычислительные мощности».

«Это было бы выгодно портфельным компаниям венчурных фирм, которым необходимо интенсивно обрабатывать данные для создания новых продуктов искусственного интеллекта», — пишет агентство.

Фото на обложке: сгенерировано нейросетью Midjourney