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XAI Илона Маска планирует привлечь $6 млрд при оценке в $20 млрд

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ИИ-стартап Илона Маска xAI планирует привлечь $6 млрд при оценке компании в $20 млрд, узнала Financial Times. Маск рассчитывает на глобальных инвесторов из Японии, Гонконга и стран Ближнего Востока. Получение инвестиций от них помогло бы xAI составить конкуренцию OpenAI, которую поддерживает Microsoft.

XAI Илона Маска планирует привлечь $6 млрд при оценке в $20 млрд

Стартап в области искусственного интеллекта xAI, основателем которого является миллиардер Илон Маск, планирует привлечь $6 млрд от глобальных инвесторов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

xAI рассчитывает привлечь средства при оценке компании в $20 млрд. Маск ведет переговоры с инвесторами из стран Ближнего Востока, Японии, Гонконга и Южной Кореи, уточнила газета. 

Получение инвестиций от глобальных инвесторов помогло бы компании Илона Маска составить конкуренцию OpenAI, поддержку которой оказывает Microsoft.

В конце 2023 года xAI уже подавала в SEC документы о том, что она намерена привлечь $1 млрд. Ранее xAI привлекла $500 млн, сообщал Bloomberg.

Ключевой разработкой стартапа xAI является чат-бот Grok. Он связан с соцсетью X (бывшая Twitter), к данным из которой получает доступ в режиме реального времени.

Фото на обложке: Angga Budhiyanto / Shutterstock

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