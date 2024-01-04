Xerox уволит 3 тыс. человек в рамках реорганизации

Американская компания Xerox Holdings, известная по всему миру своми принтерами, копирами и МФУ, заявила о вынужденном сокращении штата в рамках реорганизации бизнеса. Руководство приняло решение об увольнении в первом квартале 2024 года 15% персонала (около 3 тыс. человек).
Согласно
Компания Xerox заявила, что также изменила структуру управляющей команды, чтобы помочь внедрить новую модель. Компанию покинули глава американского подразделения Джоан Коллинс и главный директор по продуктам Трейси Козел.
И хотя капитализация компании за последние три месяца на фоне роста S&P 500 увеличилась на 2,7% до $2,22 млрд, акции Xerox в среду рухнули на 12%, как сообщает CNBC.
С увольнений начала год и другая компания: стартап в сфере аренды жилья Frontdesk уволил свой штат полностью (200 человек). Это следствие неудачных попыток привлечь дополнительный капитал, считают аналитики TechCrunch.
Предполагается, что распустивший персонал Frontdesk подаст заявление о
Фото на обложке: Unsplash
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