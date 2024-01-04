Xerox уволит 3 тыс. человек в рамках реорганизации

Согласно пресс-релизу , план реструктуризации компании предусматривает упрощение продуктов в рамках основного бизнеса, повышение эффективности глобальных бизнес-сервисов и усиление внимания к ИТ и другим цифровым услугам.

Компания Xerox заявила, что также изменила структуру управляющей команды, чтобы помочь внедрить новую модель. Компанию покинули глава американского подразделения Джоан Коллинс и главный директор по продуктам Трейси Козел.

И хотя капитализация компании за последние три месяца на фоне роста S&P 500 увеличилась на 2,7% до $2,22 млрд, акции Xerox в среду рухнули на 12%, как сообщает CNBC.

С увольнений начала год и другая компания: стартап в сфере аренды жилья Frontdesk уволил свой штат полностью (200 человек). Это следствие неудачных попыток привлечь дополнительный капитал, считают аналитики TechCrunch.

Предполагается, что распустивший персонал Frontdesk подаст заявление о переходе на государственное управление — это альтернатива банкротству.