Xiaomi показала прототип собственной AR-гарнитуры с дисплеем Retina

Xiaomi представила прототип AR-гарнитуры собственной разработки. Очки дополненной реальности оснащены используемым в iPhone дисплеем Retina и электрохромными линзами для настройки просмотра в различных условиях освещения.
Китайский производитель гаджетов и электроники Xiaomi представил прототип AR-гарнитуры Wireless AR Glass Discovery Edition на международной выставке Mobile World Congress.
Очки дополненной реальности оснащены дисплеем Retina, который устанавливают на смартфоны iPhone. Гаджет оборудован электрохромными линзами, позволяющими настраивать режим просмотра при различном уровне освещения. Также гарнитура имеет режим полного погружения как в шлемах виртуальной реальности.
Wireless AR Glass Discovery Edition весит 126 граммов и работает на платформе Qualcomm Snapdragon XR 2 Gen 1. Обмен файлами между устройствами Xiaomi возможен с помощью технологии Mi Share, в очках можно смотреть контент на YouTube и TikTok.
Xiaomi пока не назвала сроки поставок нового гаджета и не озвучила цены на него.
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