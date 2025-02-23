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Xiaomi и Infinix интегрируют AI-модель DeepSeek в свои смартфоны

Новости
Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Китайский производитель электроники Xiaomi возобновил интеграцию ИИ-модели DeepSeek R1 в свои устройства. Конкурент компании, Infinix, также наделит свои новые модели смартфонов искусственным интеллектом.

Xiaomi и Infinix интегрируют AI-модель DeepSeek в свои смартфоны
  1. Новости

По сообщениям китайского ресурса IT Home, тестирование совместимости голосового ассистента Xiao AI с чат-ботом DeepSeek R1 началось 14 февраля. Пользователи получали доступ к расширенным функциям ИИ с помощью команд «Открыть глубокое мышление» (Open Deep Thinking) или «Открыть DeepSeek».

Однако на следующий день доступ к Super Xiao AI с DeepSeek был закрыт. В субботу, 22 февраля, функция заработала снова. Интегрированная в смартфоны ИИ-модель поддерживает такие функции, как написание кода, статей и логические рассуждения.

Помощник Xiao AI поддерживается на более чем 20 моделях Xiaomi и Redmi, включая флагманы Xiaomi 15, Xiaomi 14 Ultra, Redmi K80, Redmi K70 и планшеты Xiaomi Pad 7, Pad 6S Pro 12.4.

Согласно информации GSMArena, китайский производитель Infinix («дочка» Transsion Holdings) 3 марта представит серию Note 50 с интегрированной DeepSeek R1.

Сообщается, что нейросеть от DeepSeek «впечатляюще себя показала в ходе внутреннего тестирования» — она «хорошо справлялась с поиском» и была «заметно быстрее» в обработке запросов. Чат-бот будет совмещен с голосовым ассистентом Infinix Folax.

Фото: Unsplash

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