Xiaomi и Infinix интегрируют AI-модель DeepSeek в свои смартфоны
Китайский производитель электроники Xiaomi возобновил интеграцию ИИ-модели DeepSeek R1 в свои устройства. Конкурент компании, Infinix, также наделит свои новые модели смартфонов искусственным интеллектом.
- Новости
По сообщениям китайского ресурса IT Home, тестирование совместимости голосового ассистента Xiao AI с чат-ботом DeepSeek R1 началось 14 февраля. Пользователи получали доступ к расширенным функциям ИИ с помощью команд «Открыть глубокое мышление» (Open Deep Thinking) или «Открыть DeepSeek».
Однако на следующий день доступ к Super Xiao AI с DeepSeek был закрыт. В субботу, 22 февраля, функция заработала снова. Интегрированная в смартфоны ИИ-модель поддерживает такие функции, как написание кода, статей и логические рассуждения.
Помощник Xiao AI поддерживается на более чем 20 моделях Xiaomi и Redmi, включая флагманы Xiaomi 15, Xiaomi 14 Ultra, Redmi K80, Redmi K70 и планшеты Xiaomi Pad 7, Pad 6S Pro 12.4.
Согласно информации GSMArena, китайский производитель Infinix («дочка» Transsion Holdings) 3 марта представит серию Note 50 с интегрированной DeepSeek R1.
Сообщается, что нейросеть от DeepSeek «впечатляюще себя показала в ходе внутреннего тестирования» — она «хорошо справлялась с поиском» и была «заметно быстрее» в обработке запросов. Чат-бот будет совмещен с голосовым ассистентом Infinix Folax.
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Искусственный интеллект в малом бизнесе: теория и практика»
- 1 Электромобиль Xiaomi поставил рекорд на гоночной трассе Нюрбургринг Он обошел даже Tesla Model S 29 октября 15:08
- 2 Со звуком потрескивающего камина: выбираем обогреватели к зиме Учитываем плюсы, минусы и нюансы 25 октября 12:30
- 3 Xiaomi завершила разработку своего первого процессора для смартфонов Слухи о начале работы над ним появились семь лет назад 21 октября 15:56
- 4 Сайт Poco перестанет работать с 31 декабря Вся информация и сервисы переедут на сайт Xiaomi 12 октября 17:38