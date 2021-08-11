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Xiaomi стала напрямую поставлять смартфоны в Россию

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Китайская компания Xiaomi начала ввозить свои смартфоны в Россию напрямую через дочернюю компанию ООО «Сяоми». Это позволит производителю бороться с серым рынком: 20% смартфонов Xiaomi ввезены в Россию неофициально.

Xiaomi стала напрямую поставлять смартфоны в Россию

Пока прямые поставки совсем небольшие. В первой половине года так ввезено 2,4 тысяч устройств, а всего — 5,3 млн устройств (на 133% больше, чем годом ранее), пишет «Коммерсантъ». Информацию изданию подтвердили в пресс-службе компании. 

По данным аналитического центра GS Group, 90% поставок китайского производителя в Россию приходится на трех дистрибьюторов: diHouse (входит в «Ланит»), «Марвел-Дистрибуция» и DNS. Теперь компания решила более жестко и оперативно контролировать сбыт в России, сделав серьезную ставку на этот рынок.

Во втором квартале 2021 года доля России в глобальных поставках Xiaomi превысила 6%, что больше, чем у других крупных вендоров; такими темпами поставки китайской компании в России по итогам этого года могут превысить 11,5 млн смартфонов и стать новым рекордом для России, добавили в центре.

Переход на прямые продажи позволит Xiaomi эффективнее бороться с серым импортом, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Сейчас 20% ввезенных в Россию смартфонов Xiaomi — серые. И хотя год назад эта доля была на уровне 30%, это все еще больше, чем у других вендоров, добавил он.

По словам независимого эксперта в сфере электроники Аркадия Маркарьяна, отсутствие контроля за рынком создает преграды для официального развития канала сбыта. Он считает, что прямые контракты с ритейлерами позволят снизить розничную цену на смартфоны на 10–15%, тем самым приблизив ее к расценкам на сером рынке. И Xiaomi сможет потенциально увеличить долю продаж за счет пользователей, которые откажутся от покупки серых устройств, заключил он.

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Фото: THINK A  / Shutterstock

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