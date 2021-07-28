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Xiaomi займется разработкой технологии беспилотного вождения

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Китайская корпорация Xiaomi займется разработкой собственных технологий беспилотного вождения автомобилей. Об этом сообщил генеральный директор компании Лэй Цзюнь в официальном аккаунте в социальной сети Weibo.

Xiaomi займется разработкой технологии беспилотного вождения

Указывается, что для этого будет создана специальная структура. В ее штаб на начальном этапе войдут порядка 500 технических специалистов, которые займутся разработкой технологии беспилотного вождения автомобиля четвертого уровня. Этот уровень предполагает автономное управление автомобилем системой, но только в размеченной области. Остальные детали проекта компании пока не разглашаются. 

Ранее Xiaomi заявила о планах запустить производство собственных автомобилей с электродвигателями. Развитием нового направления, согласно официальному заявлению, будет заниматься созданная для этого стопроцентная дочерняя компания. Инвестиции в проект на начальном этапе составят порядка $1,5 млрд. В последующие десять лет компания планирует вложить в производство электромобилей $10 млрд. 

В настоящее время компания Xiaomi, основанная в 2010 году, занимает четвертое место в мире по объему производства смартфонов. В 2018 году она стала публичной, разместив свои акции на гонконгской бирже.

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Фото: Andrey_Popov / Shutterstock

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