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Акции Xiaomi взлетели на фоне анонс старта продаж первого электромобиля

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акции Xiaomi взлетели на бирже в Гонконге на фоне анонса старта продаж первого электромобиля компании. SU7, который должен составить конкуренцию Porsche и Tesla, начнут продавать в Китае 28 марта.

Акции Xiaomi взлетели на фоне анонс старта продаж первого электромобиля

Xiaomi анонсировала начало продаж своего первого электромобиля. SU7 начнут продавать в Китае 28 марта, говорится в сообщении компании в Weibo.

Новость о старте продаж спровоцировала бурный рост стоимости акций Xiaomi. По актуальным на момент публикации данным, ценные бумаги компании на бирже в Гонконге дорожают на 11,3%.

Xiaomi представила свой первый электромобиль в конце декабря 2023 года. По словам гендиректора компании Лэя Цзюня, SU7 составит конкуренцию Tesla Model S и Porsche Taycan Turbo.

Цены SU7 пока неизвестны. По мнению аналитиков Bloomberg, именно ценообразование будет иметь решающий фактор в объеме спроса на электромобиль Xiaomi. В первый год продаж Xiaomi сможет продать до 50 тыс. SU7, полагают аналитики.

Фото на обложке: Bloomberg

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