Xiaomi запустила «умную фабрику» нового поколения

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь официально объявил о запуске «умной фабрики» под Пекином.
Для Xiaomi это важная веха, означающая качественный рывок вперед за счет первое насколько крупномасштабного собственного производства корпорации, пишет Gizmochina
«Умной» фабрику делает высокая автоматизация и полностью оцифрованный производственный процесс, что позволяет компьютерным системам в большинстве случаев самостоятельно принимать решения, основываясь на анализе данных в режиме реального времени.
Новость появилась всего за несколько дней до долгожданного выпуска Xiaomi 14 Ultra,
Фото на обложке: Unsplash
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