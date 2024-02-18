Xiaomi запустила «умную фабрику» нового поколения

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь официально объявил о запуске «умной фабрики» под Пекином. Новая высокотехнологичная производственная линия способна выпускать более 10 млн флагманских смартфонов в год. 96,8% оборудования для тестирования компонентов и упаковки и 100% заводского программного обеспечения — это собственные разработки компании.

Для Xiaomi это важная веха, означающая качественный рывок вперед за счет первое насколько крупномасштабного собственного производства корпорации, пишет Gizmochina

«Умной» фабрику делает высокая автоматизация и полностью оцифрованный производственный процесс, что позволяет компьютерным системам в большинстве случаев самостоятельно принимать решения, основываясь на анализе данных в режиме реального времени.

Это не первый опыт Xiaomi в области интеллектуального производства. Первая фабрика компании с аппаратным обеспечением с машинным обучением и мощными аналитическими возможностями начала работу в конце 2019 года.

Однако новая фабрика в Чанпине превосходит свою предшественницу по масштабам и уровню качества сборки смартфонов нового поколения.

Новость появилась всего за несколько дней до долгожданного выпуска Xiaomi 14 Ultra, запланированного на 22 февраля. Лэй Цзюнь подтвердил, что инновационные технологии Xiaomi 14 Bay Blue и 14 Ultra были апробированы именно на этой фабрике.

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