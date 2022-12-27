Xiaomi представила три новых флагманских смартфона Redmi

Xiaomi представила три новых бюджетных флагманских смартфона. Устройства оснастили емкими аккумуляторами и экранами с частотой обновления 120 Гц. Redmi K60 будут продавать по цене от 21,4 тысяч до 46 тысяч рублей.

Подробности анонса новых смартфонов от Xiaomi приводит Android Authority.

Китайская компания представила три новых бюджетных флагмана – Redmi K60E, K60 и K60 Pro. Каждая модель оснащена OLED-экраном диагональю 5,57 дюймов с частотой обновления 120 Гц. Матрицы экранов на K60 и K60 Pro имеют разрешение 2K.

В «старшие» модели установили процессоры Snapdragon 8 Gen 1 и 2, в K60E стоит менее производительный Mediatek Dimensity 8200. Также максимальный объем оперативной памяти в самой бюджетной модели ограничен 12 Гб, в то время как в «старших» он составляет 16 Гб.

K60 Pro получил 50 Мп основную и 15 Мп фронтальную камеры, K60 – 64 Мп основную и 16 Мп фронтальную, K60E – 48 Мп и 20 Мп соответственно. На всех моделях есть возможность ультраширокой съемки с макромодулями.

В Китае смартфоны поступят в продажу в различных комплектациях по объемам основной и оперативной памяти. В пересчете на рубли по актуальному на моменту публикации курсу самый дешевый вариант флагманского смартфона обойдется в 21,4 тысяч рублей, самый дорогой – 46 тысяч рублей.

Фото на обложке: Xiaomi