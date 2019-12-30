Xiaomi установила рекорд Гиннеса по распаковке товаров

Xiaomi провела в Нью-Йорке акцию по одновременной распаковке товаров. В ней приняли участие 703 человека. Присутствовавшие на мероприятиии представители Книги рекордов Гиннеса зафиксировали рекорд, пишет Gizchina.

Участники акции распаковывали коробки, в которых находились беспроводные зарядки и другие товары. Смартфонов среди них не было — Xiaomi до сих пор не продает их в США.

Предыдущий рекорд установила площадка для электронной коммерции Mercado Libre из Латинской Америки. Она собрала 643 человека, чтобы распаковать коробки с фирменными значками.

Xiaomi уже несколько раз попадала в книгу рекордов Гиннеса. В прошлом году компания собрала новогоднюю елку из 1008 смартфонов Mi Pay, а до этого одновременно открыла 500 магазинов в Индии.