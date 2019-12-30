Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Xiaomi установила рекорд Гиннеса по распаковке товаров

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Xiaomi провела в Нью-Йорке акцию по одновременной распаковке товаров. В ней приняли участие 703 человека. Присутствовавшие на мероприятиии представители Книги рекордов Гиннеса зафиксировали рекорд, пишет Gizchina.

Xiaomi установила рекорд Гиннеса по распаковке товаров

Участники акции распаковывали коробки, в которых находились беспроводные зарядки и другие товары. Смартфонов среди них не было — Xiaomi до сих пор не продает их в США.

Предыдущий рекорд установила площадка для электронной коммерции Mercado Libre из Латинской Америки. Она собрала 643 человека, чтобы распаковать коробки с фирменными значками.

Xiaomi уже несколько раз попадала в книгу рекордов Гиннеса. В прошлом году компания собрала новогоднюю елку из 1008 смартфонов Mi Pay, а до этого одновременно открыла 500 магазинов в Индии.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

09 января 2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15 января 2020

Гайдаровский форум

15 января 2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

09.01.2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15.01.2020

Гайдаровский форум

15.01.2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

5 января — 29 февраля 2020

«Бизнес-класс»

5 — 31 января 2020

Развитие продаж для стартапа

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ