СМИ: Xiaomi выпустит колонку с «Марусей»

Китайская Xiaomi выпустит для России умную колонку с голосовым помощником «Маруся» от Mail.ru Group. До этого «Маруся» была интегрирована только в «Капсулу» и «Капсулу Мини» и колонку под брендом Prestigio.
Два источника на рынке дистрибуции мобильных устройств заявили, что колонку планируют представить в течение месяца, пишет «Коммерсант».
С 2019 года Xiaomi работала в России с «Яндексом», интегрируя поддержку его голосового помощника «Алисы» в свои гаджеты, но партнерских устройств с ней не выпускала. Один из собеседников газеты сказал, что у партнеров возникли разногласия из-за того, что «Яндекс» допускает работу «Алисы» на несертифицированных для России устройствах.
В «Яндексе», впрочем, заверили, что партнерство с Xiaomi «развивается», к «Алисе» подключено более полумиллиона его устройств. Представитель Xiaomi в России также утверждает, что компания не намерена отказываться от сотрудничества с «Яндексом».
Еще один источник газеты утверждает, что проект Mail.ru Group и Xiaomi якобы имеет «денежную составляющую».
Эксперты отмечают, что предустановка «Маруси» в колонку Xiaomi выгодна Mail.ru Group, но сотрудничество китайской компании с «Яндексом» не позволит значительно увеличить долю рынка «Марусе».
В Xiaomi и Mail.ru Group, по данным газеты, отказались от комментариев.
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Фото: THINK A/Shutterstock
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