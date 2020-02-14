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Xiaomi показала флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro с главной камерой на 108 МП

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Xiaomi представила новые флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro. Из-за угрозы коронавируса презентация проходила только онлайн, посмотреть запись можно на YouTube.

Xiaomi показала флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro с главной камерой на 108 МП

На обе новинки установлен процессор Snapdragon 865 с поддержкой 5G. Доступный объем оперативной памяти варьируется от 8 ГБ до 12 ГБ, встроенной — от 128 ГБ до 256 ГБ у Mi 10 и от 256 ГБ до 512 ГБ у Mi 10 Pro.

Устройства одного размера: они оснащены 6,67-дюймовый дисплеем Super AMOLED с частотой обновления 90 герц. В верхней части дисплея установлена селфи-камера на 20 МП.

Основная камера обоих смрфонов предлагает разрешение 108 МП. Кроме того, у Mi 10 широкоугольная камера на 13 МП и два дополнительных сенсора разрешением 2 МП каждый.

На Mi 10 Pro широкоугольная камера на 40 МП и два телеобъектива с разрешением 12 МП и 8 МП. Первый телеобъектив способен на двухкратное приближение, второй — на 50-кратное.

Оба устройства могут аписывать видео с разрешением до 8K, как и новые телефоны Samsung серии Galaxy S20.

На Mi 10 установлен аккумулятор емкостью 4780 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт, на Mi 10 Pro — батарея 4500 мАч с быстрой зарядкой 50 Вт.

В Китае устройства выйдут 14 и 18 февраля. В зависимости от конфигурации они будут стоить от 4 до 6 тысяч юаней (36-55 тысяч рублей по сегодняшнему курсу). Даты выхода и ифициальные цены в России пока не объявлены.

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14 февраля 2020

Digital Fest

16 февраля 2020

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

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