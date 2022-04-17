Xiaomi получила патент на улучшенную технологию съемки звездного неба

Xiaomi Software Corporation получила патент на технологию «Star trails», которая выводит съемку таймлапсов звездного неба на новый уровень. Ожидается, что программное обеспечение появится уже в майских новинках бренда.

В патенте Xiaomi, как сообщает Gizmochina, подробно описан алгоритм работы программного обеспечения камеры, лежащий в основе режима таймлапс-фотографирования «Star trails».

Когда пользователь включает режим «Star Trails» в приложении камеры, она автоматически фокусируется на ночном небе и определяет наиболее подходящие настройки, такие как ISO, баланс белого и др.

Затем камера должна оставаться неподвижной на протяжении всего временного интервала фотосъемки. Она делает множество кадров, которые потом автоматически же обрабатывает и переформатирует в короткое видео.

Благодаря этой технологии можно следить за движениями звезд ночью: на выходе пользователь получает покадровый «маршрут» звездных трасс.

После первоначальной обработки можно дополнительно зацикливать видео или создавать фотопанорамы застывших звездных «путешествий».

Получение патента может означать, что Xiaomi представит режим «Star Trails» уже в следующем своем флагмане, который даже называют камерофоном из-за ставки на высококачественную съемку.

Ожидается, что Xiaomi 12 Ultra с камерой Leica и флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ будет запущен в следующем месяце.

Фото на обложке: NIC / Unsplash