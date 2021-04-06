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Xiaomi назвала дату выхода новой версии оболочки MIUI для Android-смартфонов

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Xiaomi анонсировала выход обновления для своей оболочки MIUI, используемой на устройствах с ОС Android. На первом этапе MIUI 12.5 станет доступна 30 апреля 2021 года, сообщила компания на мероприятии Mi Fan Open Day.

Xiaomi назвала дату выхода новой версии оболочки MIUI для Android-смартфонов

В конце апреля новинка станет доступна только на 5 моделях смартфонов Xiaomi: Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 11 и Mi 9S. При этом на устройствах должна стоять китайская прошивка, где отсутствуют приложения Google.

Глобальная версия MIUI 12.5 появится до конца второго квартала 2021 года. Ее получат несколько десятков моделей Xiaomi, среди которых Redmi Note 8 Pro и Poco X3.

По данным портала Mydrivers.com, обновление оболочки Xiaomi содержит улучшения для системной динамики, звуковых эффектов и тактильного дизайна. Также компания добавила интеллектуальную защиту данных для буфера обмена, механизмов хранения файлов и просмотра веб-страниц. Кроме того, конфиденциальной станет информация о местоположении устройства.

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Фото: Unsplash

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