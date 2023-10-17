Основатель Xiaomi анонсировал выпуск новой ОС взамен оболочки MIUI

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь анонсировал выпуск новой ОС взамен оболочки MIUI для всех устройств бренда. HyperOS станет общей системой для устройств умного дома, гаджетов и автомобилей.
Xiaomi выпустит новую операционную систему. Она заменит оболочку MIUI, которая на данный момент установлена на всех устройствах бренда, сообщил основатель Xiaomi Лэй Цзюнь.
Под операционной системой HyperOS будут работать все гаджеты, устройства умного дома производства Xiaomi. Со временем Xiaomi прекратит поддержку MIUI.
ОС от Xiaomi будет основана на Android и собственной разработке Vela. Первый смартфон на HyperOS компания рассчитывает представить 27 октября – им станет Xiaomi 14.
Xiaomi развивает оболочку MIUI с 2010 года. По словам Цзюня, общее число пользователей MIUI составляет 1,17 млрд человек.
Фото на обложке: Robson90 /
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