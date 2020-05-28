Флагманский смартфон, телевизоры и фитнес-браслет: Xiaomi представила новинки для российского рынка

Технологическая компания Xiaomi провела онлайн-презентацию новых устройств, которые в ближайшее время поступят в продажу в России. Это смартфоны серий Mi10 и Redmi Note, телевизоры Mi TV и фитнес-браслет с поддержкой NFC Mi Smart Band 4.

Купить новинки можно будет на сайте производителя Mi.com и в официальных магазинах Mi Store. Еще их будут продавать рекомендованные партнеры Xiaomi: «Билайн», DNS, «Мегафон», «МТС», «М.Видео», «Эльдорадо», «Ноу-Хау», «Связной», AliExpress Tmall, Wildberries, «Ситилинк», «Технопарк», «Беру», OZON, «Корпорация Центр» и «Онлайн-трейд.ру».

Новинки Xiaomi в России

Флагманский смартфон Mi 10

Когда поступит в продажу: 11 июня

Цена: 69 990 рублей. Во время предзаказа с 4 по 10 июня первые покупатели получат в подарок смартфон Redmi Note 8 Pro.

Цвета: Коралловый зеленый, дымчатый серый.

Mi 10 получил флагманский чипсет Qualcomm® Snapdragon™ 865 с максимальной тактовой частотой 2,84 ГГц. Емкость аккумулятора — 4780 м·Ач. Смартфон поддерживает проводную и беспроводную зарядку. Объем памяти — 8+256 ГБ.

У флагмана четыре камеры: основной модуль на 108 мегапикселей, сверхширокоугольная линза, вспомогательный сенсор для портретных снимков и макрокамера. Mi 10 — первый смартфон в линейке Xiaomi, который позволяет записывать видео в 8К.

Mi Note 10 Lite

Когда поступит в продажу: 29 мая.

Цена: 32 990 рублей за версию с памятью 6+128 ГБ. С 29 мая по 7 июня первые покупатели получат в подарок смартфон Redmi 8A.

Цвета: «Белый снег», «Сиреневое небо», «Черная ночь».

Более доступная версия смартфона Mi Note 10. Работает на базе чипсета Qualcomm® Snapdragon™ 730G. Емкость аккумулятора — 5260 м·Ач. У смартфона 3D-изогнутый дисплей AMOLED с диагональю 6,47 дюйма.

Смартфон получил систему из четырех камер, центральный элемент которой — 64-мегапиксельный сенсор Sony IMX686. Mi Note 10 поддерживает видеосъемку в формате 4К, замедленную съёмку в 960 к/с и режим видеоблога.

Redmi Note 9

Когда поступит в продажу: 11 июня

Цена: 16 990 рублей за версию с памятью 3+64 ГБ и 18 990 рублей за версию 4+128 ГБ. С 11 по 19 июня покупатели получат в подарок беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones Basic.

Цвета: «Звездная пыль», «Белый айсберг», «Синяя мгла».

Redmi Note 9 работает на чипсете MediaTek Helio G85. Емкость аккумулятора — 5020 м·Ач. Смартфон поддерживает быструю зарядку.

Разрешение основной камеры — 48 мегапикселей. Еще у смарфтона есть ультраширокоугольная линза, макрообъектив и сенсор глубины для портретной съемки.

Redmi Note 9 Pro

Когда поступит в продажу: 4 июня

Цена: 23 990 рублей за версию с памятью 6+128 ГБ. С 4 по 12 июня первые покупатели получат в подарок фитнес-браслет Mi Smart Band 4.

Цвета: «Звездная пыль», «Белый айсберг», «Зелёные тропики».

Redmi Note 9 Pro получил процессор Qualcomm® Snapdragon™ 720G с частотой до 2,3 ГГц. Емкость аккумулятора — 5020 м·Ач. Смартфон поддерживает быструю зарядку: за полчаса можно довести уровень заряда до 57%.

У смартфона четыре камеры: основная с разрешением 64 мегапикселя, ультраширокий объектив, макролинза и сенсор глубины.

Умные телевизоры Mi TV 4S 50’’ и Mi TV 4S 65’’

Когда поступят в продажу: 21 июня. Mi TV 4S 65’’ будет доступен только в DNS.

Цена: Mi TV 4S 50’’ — 28 990 рублей. Mi TV 4S 65’’ — 49 990 рублей, в течение первых трех недель — 44 990 рублей.

Фитнес-браслет Mi Smart Band 4 с поддержкой NFC

Когда поступит в продажу: 16 июня.

Цена: 3 990 рублей.

Новая версия фитнес-браслета Mi Smart Band 4, которая поддерживает технологию бесконтактной оплаты. Россия — первый рынок за пределами Китая, где Xiaomi выпустила в продажу Mi Smart Band 4 NFC.

Браслет поддерживает карты Masterсard. Список банков-эмитентов Xiaomi обещает опубликовать ближе к старту продаж. Добавить карту можно с помощью мобильного приложения Mi Fit. Операции по оплате не требуют использования смартфона.