Xiaomi из-за роста цен потерял долю на рынке

Китайский бренд Xiaomi стал выпускать более дорогие модели и потерял долю на рынке. Продажи в январе сократились с 24,4% до 18,9%.

Доля производителя в штучных продажах за месяц снизилась с 27,3% до 21,9%. В Xiaomi отказались от комментариев, сообщили «Коммерсанту» в «Связном».

На первом месте по продажам телефонов в штуках оказался Samsung (35,2%), на втором — Xiaomi (18,8%), на третьем — Apple (16,8%).

В денежном выражении лидером остался Apple (44,6%), потом Samsung с 28,4%, а Xiaomi на третьем месте с долей 10,8%.

В прошлом году продажи телефонов в штуках, по данным «Связного», снизились впервые с 2017 года — на 7%, до 29,4 млн единиц. В деньгах выросли на 28%, до 751,1 млрд рублей.

По мнению экспертов, на снижение доли повлияла нехватка товара в январе, так как компания перераспределила гаджеты в пользу других стран вместо России.

Однако, по данным Canalys на 7 февраля, Xiaomi оказался лидером по поставкам смартфонов в Россию с долей 31%. Затем идет Samsung — 27%, Apple — 11%.

В 2021 году Xiaomi был лидером по продажам, и активный спрос отразился на запасах устройств в начале года, предположил руководитель направления «Смартфоны» «AliExpress Россия» Аркадий Маркарьян.

Xiaomi намерен занять нишу в более дорогих ценовых сегментах, при этом ситуация с дефицитом чипов, которая развивается с начала пандемии, влияет на наличие бюджетных моделей устройств на рынке. По прогнозам экспертов, в этом году доля компании на российском рынке окажется на уровне 20%.