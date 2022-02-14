Xiaomi из-за роста цен потерял долю на рынке

Китайский бренд Xiaomi стал выпускать более дорогие модели и потерял долю на рынке. Продажи в январе сократились с 24,4% до 18,9%.
Доля производителя в штучных продажах за месяц снизилась с 27,3% до 21,9%. В Xiaomi отказались от комментариев, сообщили «Коммерсанту» в «Связном».
На первом месте по продажам телефонов в штуках оказался Samsung (35,2%), на втором — Xiaomi (18,8%), на третьем — Apple (16,8%).
В денежном выражении лидером остался Apple (44,6%), потом Samsung с 28,4%, а Xiaomi на третьем месте с долей 10,8%.
В прошлом году продажи телефонов в штуках, по данным «Связного», снизились впервые с 2017 года — на 7%, до 29,4 млн единиц. В деньгах выросли на 28%, до 751,1 млрд рублей.
По мнению экспертов, на снижение доли повлияла нехватка товара в январе, так как компания перераспределила гаджеты в пользу других стран вместо России.
Однако, по данным Canalys на 7 февраля, Xiaomi оказался лидером по поставкам смартфонов в Россию с долей 31%. Затем идет Samsung — 27%, Apple — 11%.
В 2021 году Xiaomi был лидером по продажам, и активный спрос отразился на запасах устройств в начале года, предположил руководитель направления «Смартфоны» «AliExpress Россия» Аркадий Маркарьян.
Xiaomi намерен занять нишу в более дорогих ценовых сегментах, при этом ситуация с дефицитом чипов, которая развивается с начала пандемии, влияет на наличие бюджетных моделей устройств на рынке. По прогнозам экспертов, в этом году доля компании на российском рынке окажется на уровне 20%.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: N.Z.Photography /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 4 главных тренда на digital-рынке Китая: репортаж с острова Хайнань
- 2 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
- 3 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
- 4 «У меня украли ноутбук» — 6 советов, как действовать в такой ситуации
- 5 130 лет Philips: от телевизоров и наушников до медицинского оборудования и нейросетей
ВОЗМОЖНОСТИ
14 февраля 2022
14 февраля 2022
14 февраля 2022