Новинка от Xiaomi: устройство заряжает бесконтактно сразу несколько гаджетов

Xiaomi представила новую технологию зарядки Mi Air Charge. Она позволяет удаленно заряжать электронные устройства без каких-либо проводов или зарядных подставок, рассказали RB.ru в пресс-службе международной технологической компании.

Mi Air Charge дистанционно заряжает одновременно несколько гаджетов, находящихся на расстоянии в паре метров от нее. Процесс происходит благодаря антеннам устройства, которые определяют точное нахождение телефона. На стороне смартфона работает созданный Xiaomi миниатюрный антенный массив, который позволяет осуществлять обмен сигналами.

Источник: пресс-служба Xiaomi в России и СНГ

На данный момент технология Mi Air Charge поддерживает одновременную зарядку нескольких устройств при максимальной мощности 5 Вт на каждое из них.

В ближайшем будущем Mi Air Charge также сможет работать с «умными» часами, браслетами и другими носимыми устройствами. Также компания планирует оснастить источниками питания, способными получать заряд без проводов, колонки, настольные лампы и другие компактные гаджеты «умного» дома.

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